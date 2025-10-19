زيلينسكي يطالب بتجميد الحرب في أوكرانيا قبل محادثات السلام

(أ ب)

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتجميد الحرب مع روسيا على طول خطوط المعركة الحالية قبل أن يدخل الجانبان في مفاوضات سلام، حتى مع استمرار فلاديمير بوتين في مطالبة أوكرانيا بالتنازل عن منطقة دونيتسك بأكملها في الشرق إلى روسيا.

وتحدث زيلينسكي في مقابلة مع برنامج "قابل الصحافة مع كريستين ويلكر" على شبكة "إن بي سي"، والتي أجريت بعد اجتماعه في البيت الأبيض يوم الجمعة مع الرئيس دونالد ترامب وتم بثها اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج عن زيلينسكي قوله "أفهم أن علينا إنهاء هذه الحرب، وبدء هذا الإنهاء من المكان الذي يوجد به الجنود، من خط التماس، إذا أردنا وقف هذه الحرب والذهاب إلى مفاوضات سلام بشكل عاجل وبطريقة دبلوماسية، نحتاج إلى البقاء حيث نحن، وليس إعطاء شيء إضافي لبوتين".

وطالب الرئيس الروسي خلال مكالمة طويلة مع ترامب يوم 16 أكتوبر بأن تتنازل كييف عن السيطرة الكاملة على دونيتسك كشرط لإنهاء الحرب، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين كبار لم يتم الكشف عن هوياتهم.

كان زيلينسكي قد رفض مرارا التنازل عن أي أراض من بلاده لروسيا.