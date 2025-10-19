الإمارات تطلق خدمة "الزواج الإلكتروني" بـ800 درهم.. فما القصة؟

مصراوي

في خطوة تؤكد مجاراة التطور التقني المتسارع، وقّعت دائرة القضاء في أبوظبي مذكرة تفاهم مع دائرة التمكين الحكومي الإماراتية لإطلاق خدمة عقد الزواج الإلكتروني عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي "تم".

وبحسب بيان صادر عن الدائرة، تم توقيع الاتفاقية على هامش معرض "جيتكس 2025"، وأن رسوم هذه الخدمة تبلغ 800 درهم ويتم إنجازها خلال 24 ساعة فقط.

ووفقا للبيان، تسهم الخدمة الجديدة في تمكين المتعاملين من إتمام إجراءات الزواج إلكترونيا بشكل كامل عبر منصة "تم".

تشمل خطوات التقديم على الخطوة:

تقديم الطلب وتعبئة بيانات جميع الأطراف "الزوج، الزوجة، الولي، الشهود"

الحصول على الموافقة الإلكترونية على الطلب

إصدار عقد الزواج الموثّق رقميا

إمكانية التصديق على العقد من الجهات الحكومية المختصة والحصول فورا على نسخة إلكترونية معتمدة، تتيح استخدامه خارج الإمارات

ويشير البيان، إلى أن الخدمة توفر للمقبلين على الزواج خيارين لإتمام مراسم عقد الزواج وفقا للشريعة الإسلامية إما عبر الاتصال المرئي عن بُعد، أو بحضور مأذون شرعي في المكان المفضل داخل أبوظبي.

في البداية، يقوم الزوجان بتعبئة النماذج الإلكترونية ورفع المستندات المطلوبة، ثم حجز مأذون شرعي أو رسمي للإشراف على مراسم العقد، ما يمكّنهما من تنظيم حفل زفاف افتراضي كامل خلال 24 ساعة فقط، دون الحاجة إلى حضور أي طرف شخصيا.

ولا تقتصر الخدمة الجديدة عبر تطبيق "تم" الحكومي في أبوظبي، على المواطنين والمقيمين فقط، بل تشكل غير المقيمين من جميع الجنسيات بشرط تفويض محام أو ممثل قانوني داخل الدولة لاستكمال الإجراءات الرسمية لعقد الزواج.

واعتبر يوسف العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إطلاق خدمة عقد الزواج الإلكتروني نقلة نوعية في تطوير الخدمات العدلية الرقمية، موضحا أنها تتيح توحيد قنوات تقديم الخدمات ضمن منظومة متكاملة، وهو ما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويرتقي بتجربة المتعاملين.

بدوره، أوضح الدكتور محمد العسكر المدير العام لمنصة "تم"، أن دمج خدمة عقود الزواج ضمن المنصة يعكس التعاون المثمر مع دائرة القضاء، ويهدف إلى تسهيل حياة أفراد المجتمع ومشاركتهم إحدى أهم لحظاتهم، لا سيما عبر النسخة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.