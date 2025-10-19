إعلام عبري: إسرائيل تستعد لاستئناف الغارات الجوية في غزة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، إن سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لشن غارات على أهداف لحركة حماس في غزة، في أعقاب الحادث الذي وقع بمدينة رفح جنوبي القطاع صباح اليوم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن من المتوقع أن يكون الهجوم المرتقب الأخطر منذ وقف إطلاق النار منذ أكثر من أسبوع، بعد إطلاق النار على آلية هندسية في رفح، وفق مزاعم إسرائيلية.

وعقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعا لتقييم الوضع مع القيادة العسكرية من أجل بحث إجراءات الرد على حماس.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن جدول أعمال الاجتماع تضمن استئناف الغارات الجوية وتقليص المساعدات إلى غزة بشرط الحصول على موافقة أمريكية بسبب حساسية وقف النار ورغبة حماس في مواصلة نقل جثامين الأسرى الإسرائيليين القتلى.

وذكرت الصحيفة، أن القتال البري في غزة سيعود على نطاق محدود حتى لا يكون هناك خرق لقواعد الاتفاق من جانب إسرائيل.