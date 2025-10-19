إعلان

باقتراح من نتنياهو.. الحكومة الإسرائيلية تصادق على تغيير اسم حرب غزة

كتب : مصراوي

01:10 م 19/10/2025

حرب غزة

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تغيير اسم الحرب على قطاع غزة من "حرب السيوف الحديدية" إلى "حرب النهضة".

واقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحكومة في مستهل جلستها تسمية الحرب التي تواصلت على قطاع غزة لمدة عامين باسم دائم هو "حرب النهضة"، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وقال نتنياهو: "بعد عامين من القتال المتواصل، نتذكر كيف بدأنا"، مضيفًا: "نهضنا من الكارثة المروعة في السابع من أكتوبر. هذه هي حرب نهوض شعبنا، كامتداد مباشر لحرب الاستقلال".

وتابع: "نهضنا بقوة على أقدامنا.. وأزلنا التهديد الوجودي للمحور الإيراني من بيننا"، حسب تعبيره.

وكان سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي، نشر مساء أمس السبت، مسودة اقتراح، بناءا على طلب نتنياهو، لتغيير اسم حرب غزة من "حرب السيوف الحديدية" إلى "حرب النهضة".

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، بأن عملية التغيير ستُكلّف دافعي الضرائب ما لا يقل عن مليوني شيكل.

حرب غزة نتنياهو الحكومة الإسرائيلية

