حماس ترفض بيان الخارجية الأمريكية: "ادعاءات ومزاعم"

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رفضها "الادعاءات" الواردة في بيان وزارة الخارجية الأمريكية، وشددت على نفيها ما وصفتها بـ"المزاعم" عن هجوم وشيك أو انتهاك لوقف إطلاق النار.

وأضافت حماس، في بيان اليوم الأحد، أن الحقائق على الأرض تكشف أن سلطات الاحتلال هي التي شكلت و سلحت ومولت عصابات إجرامية في قطاع غزة.

والليلة الماضية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن لديها تقارير موثوقة تفيد بأن حركة حماس تخطط لهجوم وشيك ضد المدنيين في غزة، في خطوة اعتبرت واشنطن أنها ستشكّل انتهاكًا لوقف إطلاق النار.

وأوضحت الوزارة في بيان: "أن هذا الهجوم المخطط له ضد المدنيين الفلسطينيين سيشكل انتهاكًا مباشرًا وخطيرًا لاتفاق وقف إطلاق النار وسيقوّض التقدم الكبير الذي أُحرِز من خلال جهود الوساطة".

وأضافت: "إذا أقدمت حماس على تنفيذ هذا الهجوم، ستُتّخذ الإجراءات اللازمة لحماية سكان غزة والحفاظ على قيام وقف إطلاق النار".