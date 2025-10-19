إيران: قرار مجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي انتهى رسميًا يوم 18 أكتوبر

مصراوي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن القرار رقم 2231 لمجلس الأمن الدولي انتهى رسميا يوم 18 أكتوبر الجاري، وفق رؤية إيران وروسيا والصين.

وأشار عراقجي، إلى أنه مع انتهاء القرار 2231 رفعت جميع قيود مجلس الأمن على إيران وأزيل ملفها من جدول أعمال المجلس، موضحا أن روسيا أعلنت صراحة أنها لا تقبل إعادة فرض قرارات سابقة على طهران وأنها غير ملزمة بتنفيذها.

وكتب عراقجي في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إن الصين وروسيا وإيران يؤكدون محاولة الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) تفعيل آلية الزناد خاطئة جوهريا من الناحيتين القانونية والإجرائية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في منشوره: "تؤكد الصين وإيران وروسيا أنه وفقًا للفقرة 8 من القرار 2231، تنتهي جميع أحكام هذا القرار بعد 18 أكتوبر 2025"، مُرفقا أجزاء من نص الرسالة التي وجهتها موسكو وبكين وطهران إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وفي 20 يوليو 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2231 لدعم الاتفاق النووي الإيراني، المعروف باسم خطة العمل المشتركة بين إيران ومجموعة 5+1 التي تضم "الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، الصين، بريطانيا، ألمانيا".

وبحسب بنود القرار، ينتهي سريان القرار الأممي في أكتوبر الجاري.