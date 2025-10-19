إعلان

بسبب الذخيرة الحية.. إغلاق طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

كتب : مصراوي

08:24 ص 19/10/2025

الشرطة الامريكية

وكالات

أغلق طريق سريع رئيسي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بسبب إطلاق مشاة البحرية الذخيرة الحية فوقه كجزء من احتفالات الذكرى السنوية الـ250 لإنشائه، في حدث حضره نائب الرئيس جاي دي فانس.

وأدى إغلاق جزء طوله 27 كيلومترا من هذا الطريق السريع الذي يربط لوس أنجلوس وسان دييجو، إلى ازدحام حركة المرور لساعات.

وقال حاكم ولاية نيويورك جافين نيوسوم، وهو منتقد لدونالد ترامب ويتوقع أن يترشح للبيت الأبيض في العام 2028: "الرئيس يضع غروره فوق المسؤولية بهذا التجاهل للسلامة العامة".

وأضاف: "إطلاق الذخيرة الحية على طريق سريع مزدحم ليس خطأ فحسب، بل إنه أمر خطير أيضا".

من جهتها، أصرت البحرية الأمريكية على عدم وجود أي خطر على العامة.

وتضّمنت المناورات الضخمة تحليق مقاتلات وسفن برمائية وتفجيرات في قرية صورية وإنزال قوات مشاة بحرية في المحيط الهادئ من طائرات هليكوبتر.

وفي خطابه، قال فانس، إن إدارة ترامب ركزت على دعم مشاة البحرية والتخلص من أولويات أيديولوجية "اليقظة" (ووك) التي قال إنها أضعفت القوات المسلحة.

وتزامن هذا الاستعراض مع خروج الملايين إلى الشوارع في الولايات المتحدة للاحتجاج على السياسات المتشددة لإدارة ترامب.

وفي يونيو، أمر ترامب بإرسال قوات الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس لدعم المسؤولين الفدراليين في تنفيذ عمليات دهم واسعة النطاق ضد الهجرة وقمع الاحتجاجات المحلية.

وتعرض نشر قوات البحرية لانتقادات من نيوسوم والمسؤولين المحليين الذين قالوا إن التظاهرات الصغيرة نسبيا كان من الممكن التعامل معها بسهولة من جانب سلطات إنفاذ القانون في المدينة والولاية، وفقا لسكاي نيوز.

