"لا ملوك 2".. ملايين الأمريكيين يتظاهرون ضد سياسات ترامب- صور

دعمًا لاحتجاجات "لا ملوك" الأمريكية.. آلاف الأشخاص يتظاهرون في أوروبا- صور

خرج آلاف الأمريكيين اليوم السبت، في ما يزيد عن 2500 مظاهرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة في إطار الجولة الثانية من احتجاجات "لا ملوك" التي تهدف إلى رفضه ما يصفه المنظمون بأجندة الرئيس دونالد ترامب "الاستبدادية" على نطاق واسع.

وتتفوق جولة اليوم من احتجاجات "لا ملوك" بنحو 45 فعالية، على الجولة الأولى منها والتي نُظمت في يونيو الماضي حينما خرج قرابة 5 ملايين شخص في أنحاء البلاد احتجاجا على إدارة ترامب أثناء تنظيمه عرضا عسكريا في العاصمة واشنطن.

ووقعت الجولة الأولى من احتجاجات "لا ملوك" بعد 5 أشهر من بدء ولاية ترامب الثانية، والتي شملت تحركات استهدفت حق المواطنة بالولادة وحماية المتحولين جنسيا، فضلا عن الاحتجاجات الطلابية والتنوع الفيدرالي ومبادرات المساواة والإدماج إلى جانب أمور أخرى.

ويقول منظمو "لا ملوك"، إن الإدارة الامريكية ضاعفت إجراءاتها خلال الصيف، بما في ذلك "شن غارات جماعية ضد المهاجرين، ونشر القوات الفيدرالية في المدن التي يقودها الديمقراطيون، وكذلك جولة الانتقام التي قام بها ترامب.

اعتبر بعض القادة الجمهوريين، الاحتجاجات معاداة لأمريكا؛ حيث ادّعى رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن هذه المظاهرات ساهمت في الإغلاق الحكومي المستمر، دون تقديم دليل على ذلك.

كذلك، اتهم جونسون المشاركين في الاحتجاجات بأنهم ميدين لحماس وشركة "أنتيفا".

وزعم عضو مجلس الشيوخ الجمهوري روجر مارشال، أن المتظاهرين المحرضين سيظهرون.

في المقابل، يؤكد منظمو الاحتجاجات إنهم يخططون لمظاهرات سلمية تهدف إلى تقديم تناقض واضح مع استعراض القوة الذي تقوم به الإدارة الأمريكية.