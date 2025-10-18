بن غفير: حددت لنتنياهو موعدًا نهائيًا لتفكيك حماس وإلا سأغادر الحكومة

قالت القناة 12 العبرية، السبت، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، حدد لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو موعدًا نهائيًا لتفكيك حماس وفرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين، وإلا فإنه سيستقيل من الحكومة.

وأشار بن غفير إلى أن نتنياهو وعده بتفكيك حماس وتطبيق عقوبة الإعدام للمعتقلين الفلسطينيين، موضحا أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي حدد له موعدا نهائيا لذلك.

وأضاف بن غفير: "هذا صحيح وأخلاقي، وسيمنعهم من أسر الإسرائيليين. لقد وعدني نتنياهو بذلك على مدار العامين الماضيين".

وتابع: "في كل مرة سألته عن ذلك، يقول لي: اسمع لدينا أسرى وسيتم الإفراج عنهم أحياء وسنفعل ذلك. لا أعذار الآن نتنياهو يعلم أنني جاد هذه المرة".