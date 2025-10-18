كوندوليزا رايس للفلسطينيين: أراضيكم لن تعود لكم وإسرائيل باقية

مصراوي

أدلت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس، بتصريحات مثيرة للجدل حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داعية الفلسطينيين إلى تبني ما وصفته بـ"رؤية واقعية" تجاه إسرائيل.

وقالت رايس: "على الفلسطينيين أن يدركوا ويُعلِّموا أبناءهم أن إسرائيل باقية ولن تزول، وأن هذه الأراضي لن تعود إليهم"، وفق ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأضافت أنه على الفلسطينيين ألا يتعاملوا مع خريطة إسرائيل وكأنها غير موجودة، فهي "جزء من الشرق الأوسط وواقع لا يمكن إنكاره"، بحسب تعبيرها.

وزعمت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، أن الوقت قد حان لتغيير المناهج التعليمية الفلسطينية، بحيث "لا تُنشئ جيلًا جديدًا يؤمن بأن الطريق إلى السلام والأمن يمر عبر المقاومة، بل جيلًا يتقبل فكرة التعايش وفق الواقع الجديد في المنطقة".