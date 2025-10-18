ستارمر وزيلينسكي يشيدان باتصال "مثمر" بعد لقاء ترامب

لندن- (د ب أ)

أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باتصال "مثمر" مع القادة الأوروبيين يوم الجمعة، بعد ساعات من لقاء الرئيس الأوكراني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وفي منشور على موقع "اكس"، دعا ستارمر إلى "سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.

وقال "لقد أكدت مجددا التزامنا الثابت بأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، وستواصل المملكة المتحدة إرسال المساعدات الإنسانية والدعم العسكري".

وأكدت الحكومة البريطانية أن ستارمر تحدث مع زيلينسكي "لتأكيد دعم المملكة المتحدة الحازم لأوكرانيا".

وقال متحدث باسم الحكومة إن الرجلين أكدا "التزامهما الثابت بأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي المستمر".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن المتحدث قوله إن "رئيس الوزراء قال للرئيس زيلينسكي إن تكتيكات المماطلة التي اتبعتها روسيا قبيل محادثات السلام أظهرت أن أوكرانيا كانت الطرف الجاد في تحقيق السلام ".

وتابع "وأضاف رئيس الوزراء أن المملكة المتحدة ستواصل تعزيز دعمها وستضمن أن تكون أوكرانيا في أقوى موقف ممكن خلال الشتاء من خلال الدعم الإنساني والمالي والعسكري المستمر".