عراقجي: جميع القيود السابقة على إيران ستنتهي غدًا السبت

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ستنتهي غدًا السبت، وهو ما يعني انتهاء جميع القيود السابقة التي فرضها المجلس على إيران.

وأوضح عراقجي في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن بلاده ملتزمة بحقوقها والتزاماتها، مشيرًا إلى أنه لم تعد هناك حدود لحجم البرنامج النووي الإيراني أو لتوسيع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك وفقًا للتشريعات الأخيرة التي أقرها البرلمان الإيراني.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن حقوق إيران السيادية ليست قابلة للتفاوض ولا تخضع للضغط السياسي، مشددًا على أن حكم القانون يجب أن يسود، وليس الإكراه أو الإملاءات الخارجية.