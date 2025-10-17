إعلان

"الوقت ينفد".. مكتب نتنياهو يحذر حماس بسبب جثامين الأسرى

كتب : مصراوي

07:52 م 17/10/2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وكالات

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه على حركة المقاومة الإسلامية حماس الالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لان الوقت ينفد.

وزعم مكتب نتنياهو، في بيان له اليوم الجمعة، أن حماس تعرف أماكن وجود جثامين الأسرى الإسرائيليين، مؤكدًا على أنه يجب نزع سلاح حماس بدون شروط مسبقة أو استثناءات.

وفي وقت سابق، هدد نتنياهو بالتحرك إذا لم تحصل إسرائيل على جثث الأسرى من حماس.

وأضاف نتنياهو خلال اجتماع مع حكومته بشأن تنفيذ الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار وتسليم الأسرى والإفراج عن سجناء فلسطينيين، أنه يعلم عدد الجثث التي تحتجزها حماس، وإذا لم يحصل عليها فإن إسرائيل ستعرف كيف تتصرف وفقا لذلك.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، أعلنت تسليم ما لديها من الأسرى الأحياء وجثث الأموات، موضحة أن ما تبقى من جثث الأسرى تحتاج جهوداً كبيرة ومعدات للبحث عنها.

