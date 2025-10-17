إعلان

فلسطين تثمن دور مصر في إعادة الإعمار والتنمية الشاملة في غزة

كتب : مصراوي

06:46 م 17/10/2025

فلسطين تثمن دور مصر في إعادة الإعمار

وكالات

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي التحضيرات الجارية لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة المقرر عقده في القاهرة خلال النصف الثاني من نوفمبر المقبل.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الاتصال شهد تبادلاً للرؤى بين الجانبين بشأن المؤتمر في إطار التنسيق المشترك، حيث تناول الجانبان كافة التفاصيل الخاصة بالأهداف والمخرجات المتوقعة من المؤتمر، لاسيما ما يتعلق بالتمويل والتعهدات المالية، بالإضافة إلى تقييم حجم الدمار في قطاع غزة.

وأعرب وزير الخارجية، عن تطلعه للمشاركة الفاعلة من كافة أطراف المجتمع الدولي في المؤتمر بالإضافة إلى التنسيق الجاري حول تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام فيما يتعلق بإعادة تنمية قطاع غزة.

ومن ناحيته، ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الجهود التي تضطلع بها مصر واستضافتها لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، معرباً عن التقدير لدور مصر في التوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

فلسطين مصر بدر عبدالعاطي محمد مصطفى

