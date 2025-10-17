فلسطين تثمن دور مصر في إعادة الإعمار والتنمية الشاملة في غزة

وكالات

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي التحضيرات الجارية لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة المقرر عقده في القاهرة خلال النصف الثاني من نوفمبر المقبل.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الاتصال شهد تبادلاً للرؤى بين الجانبين بشأن المؤتمر في إطار التنسيق المشترك، حيث تناول الجانبان كافة التفاصيل الخاصة بالأهداف والمخرجات المتوقعة من المؤتمر، لاسيما ما يتعلق بالتمويل والتعهدات المالية، بالإضافة إلى تقييم حجم الدمار في قطاع غزة.

وأعرب وزير الخارجية، عن تطلعه للمشاركة الفاعلة من كافة أطراف المجتمع الدولي في المؤتمر بالإضافة إلى التنسيق الجاري حول تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام فيما يتعلق بإعادة تنمية قطاع غزة.

ومن ناحيته، ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الجهود التي تضطلع بها مصر واستضافتها لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، معرباً عن التقدير لدور مصر في التوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.