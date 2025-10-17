وكالات

اقترح مبعوث للكرملين أن تبني روسيا والولايات المتحدة الأمريكية نفقا للسكك الحديدية يحمل اسم "بوتين-ترامب" تحت مضيق بيرينغ لربط بلديهما وفتح المجال أمام التنقيب المشترك عن الموارد الطبيعية وترمز إلى الوحدة.

وقال مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين للاستثمار ورئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، كيريل دميترييف، إن المقترحات وتتضمن بناء مشروع بتكلفة 8 مليارات دولار، بتمويل من موسكو و"شركاء دوليين"، لبناء خط سكة حديد ونقل بضائع بطول 70 ميلاً (112 كيلومتراً) في أقل من ثماني سنوات.

ونشر دميترييف عبر صفحته على منصة أكس: "إن حلم الربط بين الولايات المتحدة وروسيا عبر مضيق بيرينج يعكس رؤية راسخة - من خط سكة حديد سيبيريا-ألاسكا عام 1904 إلى خطة روسيا عام 2007. وقد درس صندوق الاستثمار المباشر الروسي المقترحات القائمة، بما في ذلك خط سكة حديد الولايات المتحدة-كندا-روسيا-الصين، وسيدعم أكثرها جدوى".

From the Soviet JFK docs released by @RepLuna: Kennedy–Khrushchev World Peace Bridge “could and should be built between Alaska and Russia at once.”



With modern @boringcompany technology this can become a Putin-Trump tunnel connecting the Eurasia and Americas for < $8 billion pic.twitter.com/c84VK75rh5 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025

وأضاف مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين: "يفصل مضيق بيرينغ، الذي يبلغ عرضه 82 كيلومترًا (51 ميلًا) عند أضيق نقطة منه، منطقة تشوكوتكا الروسية الشاسعة قليلة السكان عن ألاسكا".

وأشار دميترييف إلى أن فكرة النفق طُرحت منذ 150 عامًا على الأقل، حيث تقع جزيرتا ديوميدي الصغيرتان، إحداهما روسية والأخرى أمريكية، في منتصف المضيق، وتفصل بينهما مسافة 4 كيلومترات فقط (2.4 ميل).