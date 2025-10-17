"حكومته الفاشية".. حماس ترد على تهديدات نتنياهو

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وتهديده بتأخير فتح معبر رفح وتقليص دخول المساعدات الإنسانية تعكس نهج حكومته الفاشية في معاقبة سكان غزة والتلاعب بالملف الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية.

وأضافت حماس، أن إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين قد تستغرق بعض الوقت لأن بعضها دفن في أنفاق دمرها الاحتلال وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية التي قصفها وهدمها الاحتلال

وأكدت أن جثامين الأسرى الإسرائيليين التي وصلت لها المقاومة جرى تسليمها مباشرة فيما يتطلب استخراج الباقي معدات وأجهزة لرفع الأنقاض وهي غير متوفرة حاليا بسبب منع الاحتلال دخولها.

وشددت حماس على التزامها بالاتفاق وحرصها على تطبيقه وتسليم كل الجثامين الباقية فيما يواصل نتنياهو المماطلة وعدم الالتزام به.