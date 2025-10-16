إعلان

أوربان يعلن استعداد بلاده لاستضافة ترامب وبوتين

كتب : مصراوي

10:48 م 16/10/2025

فيكتور أوربان

وكالات

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن بلاده مستعدة لاستقبال اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، في حال تم عقده في العاصمة بودابست.

وكتب أوربان عبر منصة التواصل الاجتماعي أكس:"اللقاء المُرتقب بين الرئيسين الأمريكي والروسي خبر سار فعلاً لكل محبي السلام حول العالم. نحن مستعدون".

وكان ترامب أعلن عقب محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، أنهما اتفقا على الاجتماع في المجري بالمستقبل القريب.

