وكالات

أعلن زعيم جماعة أنصار الله الحوثية عبدالملك الحوثي، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل نفذت أكثر من 3000 غارة على اليمن خلال قرابة عامين .

وقال الحوثي في كلمة مصورة له اليوم الخميس، تناولت حصيلة ونتائج عامين من تدخل الجماعة في الصراع بغزة إن أمريكيا وبريطانيا وإسرائيل نفذا تقريباً ثلاثة آلاف غارة وقصف بحري على اليمن، مؤكدًا أن إسرائيل لم تتمكن من الاستمرار في النشاط بمسار البحر الأحمر، باب المندب، خليج عدن، والبحر العربي.

وأضاف زعيم جماعة أنصار الله: "لقد سعى العدو الأمريكي ومعه البريطاني والإسرائيلي إلى تدمير قدراتنا الصاروخية وقدرات الطيران المسيَّر وفشلوا فشلاً ذريعا، وخابت آمالهم وأُسقطت عليه الكثير من طائرات "إم كيو 9" إلى درجة أن سقطت هيبتها حتى أن الأمريكي أصبح خائفاً على حاملات الطائرات، وهربت في نهاية المطاف من مسرح المواجهات".

وأكد الحوثي أنه لم ينجح الأعداء لا في تدمير القدرات، ولا في الحد من العمليات، ولا في الضغط للتوقف عن عملياتنا المساندة لغزة ".

وفي إشارة إلى رده على مطالبات دولية بالإفراج عن عشرات الموظفين الأمميين المختطفين لدى الجماعة، اتهم الحوثي منظمات إغاثية أبرزها برنامج الأغذية العالمي واليونيسف باستخدام العمل الإغاثي كغطاء للتجسس.

واستكمل:" في جريمة استهداف الحكومة بصنعاء (مقتل رئيس حكومة الحوثيين وتسعة وزراء بغارات إسرائيلية) ، كان هناك دور لخلية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، على رأسها مسؤول الأمن والسلامة لفرع البرنامج في اليمن.. نحن على ثقة وتأكد تام من الحقائق المتعلقة بالخلايا المنتسبة للمنظمات، ونمتلك عليها كل الدلائل".