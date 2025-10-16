إعلان

وزيرة الخارجية الفلسطينية تؤكد أهمية اتفاق شرم الشيخ كخطوة أولى للسلام

كتب : مصراوي

06:12 م 16/10/2025 تعديل في 17/10/2025

وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين

أ ش أ

أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، اليوم الخميس، أهمية اتفاق شرم الشيخ بوصفه خطوة أولى في مسار عملية السلام، لافتة إلى ضرورة النظر إليه من منظور شامل يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كوحدة واحدة للدولة الفلسطينية.

جاء ذلك ، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، في كلمة الوزيرة الفلسطينية خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار المتوسطي الذي تستضيفه مدينة نابولي الإيطالية، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية وصنّاع القرار وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وقالت فارسين شاهين إن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لضمان سلام شامل وعادل في منطقة الشرق الأوسط، مشددة على أن الاعتراف بدولة فلسطين يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الحل وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتمكين ودعم الشعب الفلسطيني وكل من يؤمن بالقانون الدولي والمساواة في الحقوق وحق تقرير المصير للفلسطينيين.

هذا المحتوى من

Asha

وزيرة الخارجية الفلسطينية وقف إطلاق النار في قطاع غزة الاعتراف بالدولة الفلسطينية إسرائيل فلسطين

