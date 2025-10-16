أفغانستان تتهم باكستان بخرق الهدنة على الحدود

مصراوي

اتهم المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح مجاهد، القوات الباكستانية بخرق الهدنة على الحدود وإطلاق قذائف هاون تجاه الأراضي الأفغانية.

وطالب مجاهد في تصريحات لقناة "الجزيرة"، باكستان بالتزام وقف إطلاق النار وإلا ستتحمل عواقب أفعالها.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" عن مسؤول صحي، أن 40 مدنيا قُتلوا قبل الهدنة في الاشتباكات على الحدود بين أفغانستان وباكستان.

وأعلن مصدر أمني أفغاني، إطلاق سراح 5 أسرى من القوات الباكستانية اعتقلوا أمس في الاشتباكات على الحدود.

وقالت إسلام آباد إن باكستان وإدارة طالبان الأفغانية اتفقتا على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 48 ساعة اعتبارا من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي الباكستاني (1300 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء بعد اندلاع قتال جديد بين الجارتين.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن باكستان وأفغانستان ستبذلان جهودا صادقة، من خلال الحوار، لإيجاد حل إيجابي للقضية المعقدة ولكن القابلة للحل.

اندلعت أمس الأول الثلاثاء اشتباكات بين القوات الباكستانية والأفغانية في منطقة حدودية نائية شمال غربي باكستان، بعدما اتهمت وسائل إعلام رسمية في إسلام أباد القوات الأفغانية بفتح "نيران غير مبررة" تم التصدي لها.

وذكرت تقارير إعلامية باكستانية، نقلاً عن مسؤولين أمنيين رفضا الكشف عن هويتهما لعدم التصريح لهما بالحديث للإعلام، أن القوات الباكستانية ردت على الهجوم وألحقت أضرارًا بدبابات ومواقع عسكرية أفغانية.

من جانبه، أكد طاهر أحرار، نائب المتحدث باسم شرطة ولاية خوست الأفغانية، وقوع الاشتباكات دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وتعد هذه الحادثة الثانية خلال أسبوع يتبادل فيها الجانبان إطلاق النار على الحدود المشتركة.

وأفادت وسائل الإعلام الباكستانية بأن قوات أفغانية بالتعاون مع عناصر من حركة طالبان الباكستانية فتحت النار على موقع باكستاني "دون استفزاز"، ما دفع القوات الباكستانية في منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا إلى تنفيذ ما وصفته بـ"رد قوي".