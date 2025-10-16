ترامب مبررًا تأخّر حماس في تسليم جثامين باقي الأسرى: يحفرون بحثًا عنهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إنه احتفل في الشرق الأوسط باتفاق تاريخي لإنهاء سنوات من المعاناة والصراع وكان ذلك أمرا مذهلا، مشيرا إلى أن جميع الدول حتى التي تعادي الولايات المتحدة تكاتفت وأيدت اتفاق غزة.

وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه يريد من حماس أن تتخلى عن السلاح، مضيفا "نريد من حماس أن تتخلى عن سلاحها وقد وافقت على ذلك وإن لم تفعله فسنتولى نحن الأمر".

وأكد ترامب، على أن حماس تبحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين القتلى وبعض الجثامين موجودة في الأنفاق، مشددا على أن لا سبب يدفع الجيش الأمريكي للتدخل في غزة.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن حماس تحفر بالفعل بحثا عن جثث الأسرى وبعض الجثث مدفونة منذ وقت طويل وبعضها تحت الأنقاض، مؤكدا أنه يعتقد "أننا سنتدبر الأمر بشكل جيد في غزة ولا أرى أفقا لتدخل الجيش الأمريكي".

وأفاد موقع أكسيوس، بأن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن حماس لا تبذل جهودا كافية لتحديد مكان جثث الأسرى وإعادتها، وأنه قدمت معلومات استخباراتية تثبت ذلك، بحسب مسؤولين إسرائيليين ومسؤول أمريكي.

وبحسب أكسيوس، أوضح المسؤولون الإسرائيليون لنظرائهم الأمريكيين، أنه سيكون من الصعب المضي قدمًا في المرحلة التالية من اتفاق السلام إذا لم تتم إعادة جميع جثث الأسرى.

وقال مسؤول إسرائيلي لأكسيوس:"لا نرى أن حماس تبذل أقصى جهد فيما يتعلق بالجثث".

ومن جانبه أكد المسؤول الأمريكي، بأن حماس ستعيد جميع الجثث لكن الأمر سيستغرق وقتًا.

وفي وقت سابق، قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس إن المقاومة التزمت بما تم الاتفاق عليه، وسلمت جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثث تستطيع الوصول إليها.

وأضافت الكتائب أن ما تبقى من جثث للأسرى تحتاج جهودا كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها، ونحن نبذل جهدا كبيرا من أجل إغلاق هذا الملف.