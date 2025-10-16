رئيس الوزراء الفلسطيني: لا يوجد نزاع داخلي على الحكم في غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الخميس، إن إعادة إعمار غزة يجب أن تكون تحت قيادة فلسطينية وبدعم عربي ودولي.

وأشار مصطفى، إلى أن السلطة الفلسطينية قامت بإعداد خطة شاملة مع الأشقاء والشركاء للتعافي في غزة وسينظم الشهر المقبل بمصر مؤتمر لإعادة إعمار القطاع، موضحا أن المرحلة الأولى لإعادة إعمار غزة تركز على إزالة الحطام وإعادة تأهيل البنى التحتية.

وأكد مصطفى، على أن غزة جزء من الدولة الفلسطينية وأن السلطة قادرة على القيام بدورها هناك رغم التحديدات والاحتلال، مشيرا إلى أن المحادثات جارية مع الشركاء الدوليين لتوفير الموارد الخاصة بإعادة إعمار غزة.

وأوضح مصطفى، أنه لن يحصل أي شئ ما لم تقم إسرائيل بفتح المعابر وتسمح بدخول مواد ومستلزمات إعادة إعمار قطاع غزة، مشددا على أنه لا يوجد نزاع فلسطيني داخلي على الحكم في قطاع غزة.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "يجب أن يقوم الجانب الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماته بالانسحاب من قطاع غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات والسماح بإعادة الأعمار".