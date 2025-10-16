إعلان

الأمم المتحدة تعلن إعادة تشغيل المخابز في جميع أنحاء غزة

كتب : مصراوي

12:04 م 16/10/2025

مخابز غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إعادة تشغيل المخابز في جميع أنحاء غزة، مشيرا إلى أنها خطوة نحو استعادة الأمن الغذائي في القطاع.

وكتب البرنامج الأممي في منشور على حسابه بمنصة "أكس"، الخميس: "أفران الخبز تعمل مرة أخرى".

وتابع البرنامج الأممي: "مع فتح الهدنة الطريق لمزيد من المساعدات، تعيد مخابز غزة فتح أبوابها مما يعيد الخبز الطازج والدفء والغذاء".

وأكد برنامج الأغذية العالمي، أن "الخبز هو شريان حياة للعائلات، ودعم للاقتصاد، وخطوة نحو استعادة الأمن الغذائي في غزة".

وكانت المخابز في غزة، أُغلقت في مارس الماضي بعد إحكام جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاره على القطاع بإغلاق جميع المعابر ووقف إمدادات الغذاء.

مخابز غزة غزة الأمم المتحدة برنامج الأغذية العالمي

إعلان

