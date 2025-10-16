إعلان

روسيا: الهجمات الأوكرانية على أراضينا تتم برعاية الاستخبارات البريطانية

كتب : مصراوي

11:30 ص 16/10/2025

الهجمات الأوكرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، الخميس، إن الهجمات الإرهابية التي تنفذها أوكرانيا بروسيا تتم برعاية الاستخبارات البريطانية.

واتهم بورتنيكوف، بريطانيا بالإشراف على الهجمات التي استهدفت مطارات وقاذفات استراتيجية روسية، كما تقود نهج بروكسل لتعطيل التسوية بأوكرانيا من خلال أعمال استفزازية.

وأكد بورتنيكوف، أن بريطانيا عازمة على تسريع الاستعدادات في أوروبا لمواجهة مسلحة مع روسيا، مضيفا أن "استخبارات دول محورية بحلف شمال الأطلسي "الناتو" تلعب دورا تنسيقيا لزعزعة استقرار مناطق بالعالم".

وأكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن هجمات المسيرات على مرافق خط أنابيب بحر قزوين خططت لها الاستخبارات البريطانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهجمات الأوكرانية الاستخبارات البريطانية روسيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"النواب" يوافق على تعديل صياغة نص دخول المنازل دون إذن
"النواب" يؤجل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
في أسبوعين.. تراجع أسعار 20 سيارة جديدة بمصر حتى مليون جنيه