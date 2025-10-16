قال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، الخميس، إن الهجمات الإرهابية التي تنفذها أوكرانيا بروسيا تتم برعاية الاستخبارات البريطانية.

واتهم بورتنيكوف، بريطانيا بالإشراف على الهجمات التي استهدفت مطارات وقاذفات استراتيجية روسية، كما تقود نهج بروكسل لتعطيل التسوية بأوكرانيا من خلال أعمال استفزازية.

وأكد بورتنيكوف، أن بريطانيا عازمة على تسريع الاستعدادات في أوروبا لمواجهة مسلحة مع روسيا، مضيفا أن "استخبارات دول محورية بحلف شمال الأطلسي "الناتو" تلعب دورا تنسيقيا لزعزعة استقرار مناطق بالعالم".

وأكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن هجمات المسيرات على مرافق خط أنابيب بحر قزوين خططت لها الاستخبارات البريطانية.