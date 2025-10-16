مصراوي

قالت الإذاعة العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الخميس، أن تل أبيب لا تنوي بدء المرحلة الثانية من الاتفاق قبل إعادة جثث جميع الأسرى بغزة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، على أن حماس مطالبة بالوفاء بالتزاماتها في الاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لإعادة الأسرى القتلى.

وذكرت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مستشار أمريكي كبير، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن حماس انتهكت الاتفاق في ما يتعلق بجثث الأسرى الإسرائيليين لديها حتى الآن، مؤكدا أنه كان من المستحيل على حماس في فترة وقف إطلاق النار استعادة الجثث وإعادتهم.

وشدد المستشار الأمريكي على أن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مرحلة تشعر فيها أحد بأن اتفاق غزة قد انتُهك.

وكشف المستشار الأمريكي، أن من المرجح أن يُنشأ برنامجا يعرض مكافآت للمساعدة في العثور على جثث الأسرى في القطاع، لافتا إلى أن هناك دول مثل تركيا مستعدة لإرسال خبراء للمساعدة في استعادة الجثامين.

وأوضح المستشار الأمريكي، أن مناطق مثل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تقع خلف الخط الأصفر وقد تشهد مرحلة أولى لإعادة التطوير وإنشاء قوة أمن محلية، مشددا على أن لا نية للسماح بأن تكون لحماس سيطرة على أي مكان في غزة وهذا ما ينص عليه الاتفاق.

وأضاف: "هناك تعاون حقيقي بيننا وبين الوسطاء وإسرائيل والأمم المتحدة لضمان أن يكون الوضع جيدا"، موضحا أن المرحلة الثانية تشمل إقامة حكم في غزة من التكنوقراط والعملية بدأت لإيجاد الأشخاص المناسبين.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان عبر منصة "تيليجرام"، الأربعاء، إنها التزمت بما تم الاتفاق عليه، وقامت بتسليم جميع من لديها من الأسرى الإسرائيليين الأحياء وما بين أيديها من جثث تستطيع الوصول إليها.

وفي ما يخص باقي جثامنيا أسرى القتلى في غزة، أكدت القسام أن العثور عليها يحتاج إلى جهودا كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها، مؤكدة أنها تبذل جهدا كبيرا من أجل إغلاق هذا الملف.