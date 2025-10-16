إسرائيل تدعو ألمانيا إلى رفع الحظر الجزئي على صادرات الأسلحة

برلين -(د ب أ)

تتوقع الحكومة الإسرائيلية أن ترفع ألمانيا الحظر الجزئي المفروض على صادرات الأسلحة والتحذير من السفر إلى بعض مناطق البلاد، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي شارين هاسكل للصحفيين خلال زيارة إلى برلين يوم الأربعاء: "الآن بعد انتهاء الحرب، نتوقع من الحكومة الألمانية أن ترفع هذين القيدين".

وأعربت هاسكل أيضا عن دعمها لمشاركة ألمانيا في عملية السلام الجارية بشأن غزة "نرى أن الحكومة الألمانية طرف جدير بالثقة للمشاركة"، مؤكدة أنها لا تعارض مشاركة ألمانيا في قوة لحفظ السلام.

وعندما سُئلت عما إذا كانت الحساسية التاريخية قد تشكل عائقا، أجابت: "نحن نثق بكم"، مشيرة إلى مظاهرات التضامن التي شهدتها ألمانيا عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمر في 8 أغسطس بوقف مؤقت لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل التي قد تُستخدم في النزاع داخل غزة، مشيرا إلى "العمليات العدوانية المتزايدة" للجيش الإسرائيلي. وحتى ذلك الحين، كانت الحكومة الألمانية قد كثفت تدريجيا انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكنها تجنبت فرض عقوبات.

وبعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن خطوات أولية لعملية السلام، قال ميرتس إن القيود على تصدير الأسلحة "ستحتاج إلى إعادة نظر"، لكنه أوضح أنه يرغب أولا في تنسيق أي قرار داخل الائتلاف الحاكم.

وطالبت قيادة الكتلة البرلمانية المحافظة التي ينتمي إليها ميرتس برفع القيود بسرعة، بينما لم يعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الأصغر في الائتلاف، موقفه بعد.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية أصدرت بعد اندلاع الصراع في غزة تحذيرا من السفر إلى أجزاء من إسرائيل، وتنصح حاليا بعدم السفر إلى البلاد بأكملها.