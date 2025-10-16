

وكالات

قال المتحدث باسم صحة غزة، الدكتور خليل الدقران، إنهم تسلموا 90 جثمانًا من الاحتلال عبر الصليب الأحمر.

وأضاف المتحدث باسم صحة غزة: "إننا نواجه صعوبات في التعرف على الجثامين التي وصلت لمستشفيات غزة"، موضحا أن جميع الجثامين التي وصلت إليهم لم يستطيعوا التعرف عليها حتى الآن.

وتابع: "وجدنا آثار تعذيب على بعض الجثامين التي تسلمناها وهناك شهداء تم إعدامهم ميدانيًّا".

وهناك بعض الجثامين تم قتلهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر 2023، إذ أن بعض الجثامين داست عليهم الدبابات الإسرائيلية مما صعب التعرف عليهم إضافة إلى أن بعض الجثث تحللت بشكل كامل وبعضها كان مكبل اليدين.

كشف مدير مستشفى الأطفال بمجمع ناصر الطبي، الدكتور أحمد الفرا، عن تعرض الشهداء الفلسطينيين للتعذيب، وهو ما ظهر جليًّا على جثامينهم بعد تسلمها من الاحتلال.

وقال الفرا: "لم ننجح في التعرف على هوية 45 جثمانًا تم استلامها اليوم من الاحتلال"، مضيفا: "وجدنا آثار تعذيب على الجثامين التي تم استلامها اليوم، وبعضها كان مكبل اليدين، وهناك مَن أُعدِموا ميدانيًّا".

وأشار إلى أن جثامين الشهداء التي تم استلامها اليوم لم تكن مُتحلِّلة، لكننا وجدناها بلا هوية، قائلًا: "نواجه صعوبات في التعرف على هويات جثامين الشهداء، ولا توجد مختبرات لفحص الحمض النووي".