أكسيوس: إسرائيل أبلغت ترامب أن حماس لا تبذل جهودًا لإعادة جثث الأسرى

إسرائيل أبلغت ترامب أن حماس لا تبذل جهودًا لإعادة

وكالات

أفاد موقع أكسيوس، بأن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن حماس لا تبذل جهودا كافية لتحديد مكان جثث الأسرى وإعادتها، وأنه قدمت معلومات استخباراتية تثبت ذلك، بحسب مسؤولين إسرائيليين ومسؤول أمريكي.

وبحسب أكسيوس، أوضح المسؤولون الإسرائيليون لنظرائهم الأميركيين، أنه سيكون من الصعب المضي قدمًا في المرحلة التالية من اتفاق السلام إذا لم تتم إعادة جميع جثث الأسرى.

وقال مسؤول إسرائيلي لأكسيوس:"لا نرى أن حماس تبذل أقصى جهد فيما يتعلق بالجثث".

ومن جانبه أكد المسؤول الأمريكي، بأن حماس ستعيد جميع الجثث لكن الأمر سيستغرق وقتًا.

وفي وقت سابق، قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس إن المقاومة التزمت بما تم الاتفاق عليه، وسلمت جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثث تستطيع الوصول إليها.

وأضافت الكتائب أن ما تبقى من جثث للأسرى تحتاج جهودا كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها، ونحن نبذل جهدا كبيرا من أجل إغلاق هذا الملف.