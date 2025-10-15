طائرة وزير الدفاع الأمريكي تتعرض لحادث طارئ.. ماذا حدث؟

وكالات

أعلن البنتاجون اليوم الأربعاء عن تعرض وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، لحادث طارئ وهبطت اضطراريا في بريطانيا.

وقال البنتاجون في بيان لها، "طائرة وزير الحرب هيغسيث هبطت اضطراريا في بريطانيا بسبب صدع في زجاجها الأمامي وكل من على متنها بخير".

وفي وقت سابق، شدد هيغسيث خلال اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي بروكسل، على أهمية "مبدأ السلام عبر القوة".

وقال هيغسيث في كلمته "نتطلع إلى تحقيق السلام في أوكرانيا من موقع القوة"، وأردف "إذا كان هناك شيء تعلمناه في عهد الرئيس دونالد ترامب، فهو التطبيق الفعّال لمفهوم السلام فعندما تكون قوياً تنال السلام، وليس عندما تستخدم كلمات قوية أو تلوّح بإصبعك".