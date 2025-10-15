إعلان

البث العبرية: تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين سيتم الليلة بمدينة غزة

08:19 م 15/10/2025

تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين أرشيفية

أفادت هيئة البث العبرية، الأربعاء، بأن تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر سيجري الليلة في مدينة غزة.

وقالت القناة 12 العبرية، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتسلم جثامين أسرى من المتوقع أن تطلق حماس سراحهم الليلة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن من المتوقع أن تسلّم حماس جثامين 5 أسرى إسرائيليين الليلة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضحت القناة العبرية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنتظر التحديث النهائي من الصليب الأحمر بشأن عدد جثامين القتلى الذين ستفرج عنهم حماس.

تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الصليب الأحمر جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس

