القائد العسكري الجديد لمدغشقر: أتولى منصب الرئيس

مدغشقر - (أ ب)

أعلن القائد العسكري الجديد في مدغشقر في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس أنه يتولى الآن منصب الرئيس.

وقال الكولونيل مايكل راندريانيرينا، الذي قاد تمردا من قبل الجنود أطاح بالرئيس أندري راجولينا إنه يتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية كزعيم جديد للبلد الواقع في المحيط الهندي في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أنه يتولى منصب رئيس الدولة بعد أن دعته المحكمة الدستورية العليا في البلاد إلى القيام بذلك، في غياب راجولينا، الذي فر من مدغشقر في أعقاب الانتفاضة، مضيفًا: "لابد من أداء القسم لجعل توليه منصبه رسميا".

وأضاف "كان يتعين علينا أن نتحمل المسؤولية أمس لأنه لم يتبق شيء في البلاد، لا رئيس ولا رئيس في مجلس الشيوخ ولا حكومة".

وكان الجيش في مدغشقر قد أعلن أمس الثلاثاء، الاستيلاء على السلطة بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد الرئيس الهارب أندري راجولينا.