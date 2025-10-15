إعلان

رئيس أركان الاحتلال يتوعد حماس: لن نسمح بأى تهديد ويدنا على الزناد والدبابة

كتب : مصراوي

12:58 م 15/10/2025

إيال زامير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توعد رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قائلا "لن نسمح بأي تهديدات ويدنا على الزناد وعلى الدبابة وعلى الطائرة الحربية"، وفق تعبيره.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ألعن اليوم الأربعاء، أن فحوص المعهد الوطني للطب الشرعي أكدت أن الجثة الرابعة التي سلمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تتطابق مع أي أسير إسرائيلي، بعد التحقق من هوية 3 جثث لمحتجزين إسرائيليين، مطالبًا الحركة ببذل كل الجهود اللازمة لإعادة جثث الأسرى الإسرائيليين.

ووفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء، فإنه تم التعرف على الجثث الثلاث الأخرى التي أعادتها حماس وهي تمير نمرودي وإيتان ليفي وأورييل باروخ.

ومن جانبها أعلنت حماس عبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم اليوم الأربعاء أن "الاحتلال ارتكب خرقا واضحا لاتفاق وقف الحرب" على قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيال زامير رئيس أركان الاحتلال حركة حماس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة