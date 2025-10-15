توعد رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قائلا "لن نسمح بأي تهديدات ويدنا على الزناد وعلى الدبابة وعلى الطائرة الحربية"، وفق تعبيره.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ألعن اليوم الأربعاء، أن فحوص المعهد الوطني للطب الشرعي أكدت أن الجثة الرابعة التي سلمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تتطابق مع أي أسير إسرائيلي، بعد التحقق من هوية 3 جثث لمحتجزين إسرائيليين، مطالبًا الحركة ببذل كل الجهود اللازمة لإعادة جثث الأسرى الإسرائيليين.

ووفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء، فإنه تم التعرف على الجثث الثلاث الأخرى التي أعادتها حماس وهي تمير نمرودي وإيتان ليفي وأورييل باروخ.

ومن جانبها أعلنت حماس عبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم اليوم الأربعاء أن "الاحتلال ارتكب خرقا واضحا لاتفاق وقف الحرب" على قطاع غزة.