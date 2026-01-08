هل تنوي الإدارة الأمريكية نشر قوات برية في فنزويلا؟



وكالات

نقل موقع بوليتيكو عن مشرعين أمريكيين، أن وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيجسيث، أبلغا أعضاء مجلس الشيوخ أن الإدارة الأمريكية لا تنوي نشر قوات برية في فنزويلا.

وبحسب الموقع فقد ذكر مشرعون أمريكيون، أن روبيو وهيجسيث قالا: "إن القوات الأمريكية ستبقى منتشرة حول فنزويلا إلى أجل غير مسمى.

وأشار الموقع نقلا عن المشرعين الأمريكيين، أن روبيو أعرب عن أمله بإجراء انتخابات حرة في فنزويلا تسفر عن تولي زعيمة المعارضة الحكم.

بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي" "إننا نسيطر على فنزويلا عبر التحكم في مواردها المالية والنفطية"، مضيفا: "نقول للنظام في فنزويلا سنسمح لك ببيع النفط ما دمت تخدم مصالحنا الوطنية".

وفي تصريحات لوزير الخارجية ماركو روبيو ردا على سؤال: لماذا كنتم تقولون هذا خلف أبواب مغلقة؟، أكد أن هناك الكثير من التفاصيل العملياتية التي لا يمكن مناقشتها علنًا، بطبيعة الحال، ولأسباب واضحة، ومع تقدمنا إلى الأمام، سنشرح عمليتنا، وهي عملية ثلاثية المراحل في فنزويلا وقد تم شرحها لهم الآن.

وأشار روبيو أن الخطوة الأولى هي استقرار البلاد، فنحن لا نريد لها أن تنزلق إلى الفوضى، وجزء من هذا الاستقرار.

وتابع أن السبب الذي يجعلنا نفهم ونعتقد أننا نملك أقوى أدوات الضغط الممكنة، هو الحجر الذي نفرضه.

وذكر أن المرحلة الثانية ستكون مرحلة يطلق عليها التعافي، وهي ضمان حصول الشركات الأمريكية والغربية وغيرها على إمكانية الوصول إلى السوق الفنزويلية بطريقة عادلة؛ وكذلك، في الوقت نفسه، البدء في خلق عملية مصالحة وطنية داخل فنزويلا، بحيث يمكن منح العفو لقوى المعارضة والإفراج عنهم من السجون أو إعادتهم إلى البلاد، والبدء في إعادة بناء المجتمع المدني.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة، ستكون مرحلة الانتقال، موضحا أن بعض هذه المراحل سيتداخل مع الآخر.

وردا على سؤال حول أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ وصفوا عمليتكم بطرق مختلفة، مثل أنكم ترتجلون، أو أنه لا توجد خطة للمضي قدمًا في فنزويلا، قال روبيو: "نعم، أعلم، سيقولون ذلك وقد شرحنا لهم الأمر وهو ليس ارتجالًا، وليس مجرد قول أو تكهن بما سيحدث – بل إنه يحدث بالفعل مثل ترتيب النفط الذي أبرمناه مع شركة PDVSA بشأن نفطهم الخاضع للعقوبات الذي لا يستطيعون نقله".

من جانبه، أكد وزير الحرب الأمريكي هيجسيث، أن هناك محاولات لإيجاد أي زاوية ممكنة لتقويض نجاح واحدة من أكثر المهمات العسكرية تاريخية التي شهدها العالم.

وتابع: "مستوى التعقيد الذي تم إطلاع مجلس الشيوخ عليه، ومجلس النواب أيضًا، في إحاطات سرية، هو أمر لا تستطيع إنجازه إلا الولايات المتحدة الأمريكية والعالم يلاحظ ذلك وبالتأكيد، فنزويلا تلاحظ ذلك".

وأضاف هيجسيت: "أن ناقلتي نفط -اثنتين خلال الليل- تم الاستيلاء عليهما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كانت بلا دولة أو خاضعة للعقوبات، لأن الحصار النفطي، وحجر النفط الخارج عبر سفن غير خاضعة للعقوبات أو بلا دولة -سفن خاضعة للعقوبات أو بلا دولة- مستمر هذا النفوذ سيستمر، وفقا للغد.