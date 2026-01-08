إعلان

رئيس المجلس الأوروبي: جرينلاند ملك لشعبها وتحظى بدعمنا الكامل

كتب : مصراوي

04:18 ص 08/01/2026

أنطونيو كوستا

وكالات

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن الاتحاد الأوروبي سيدعم جرينلاند والدنمارك عند الحاجة، ولن يقبل بانتهاكات القانون الدولي بغض النظر عن مكان حدوثها.

وأضاف كوستا في كلمة بمناسبة تولي قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: "اسمحوا لي أن أكون واضحا، جرينلاند ملك لشعبها، ولا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن الدنمارك وبشأن جرينلاند من دون الدنمارك، أو من دون جرينلاند".

وأضاف: "إنهما تحظيان بالدعم والتضامن الكاملين من الاتحاد الأوروبي"، متابعا: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقبل بانتهاكات القانون الدولي، سواء في قبرص أو أمريكا اللاتينية أو جرينلاند أو أوكرانيا أو غزة".

وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام القليلة الماضية الحديث عن رغبته في السيطرة على جرينلاند، إذ يقول: إن الجزيرة أساسية للاستراتيجية العسكرية الأمريكية وأن الدنمارك لا تفعل ما يكفي لحمايتها.

أعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، درس مع فريقه شراء جرينلاند من الدنمارك، لكنه لم يستبعد احتمال العمل العسكري، وفقا للغد.

