وزارة الداخلية الفنزويلية تكشف حالة مادورو وزوجته وعدد ضحايا الهجوم الأمريكي

كتب : مصراوي

04:59 ص 08/01/2026

الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته

وكالات

أقرت وزارة الداخلية الفنزويلية، إصابة الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال الهجوم الأمريكي، فضلا عن وقوع عشرات الضحايا بينهم مدنينون.

قال وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابيو، خلال برنامجه الأسبوعي الذي يبث على التلفزيون الرسمي: "أصيبت سيليا في رأسها وتلقت ضربة في جسدها، أما الرفيق نيكولاس فأصيب في ساقه ولحسن الحظ، هما يتعافيان من إصاباتهما".

وأضاف كابيو: "حتى الآن، أشدد حتى الآن هناك 100 قتيل وعدد مماثل من الجرحى، كان الهجوم على بلدنا مروعا".

ونشرت القوات الفنزويلية، الأربعاء، مقاطع فيديو لجنازات الجنود القتلى أظهرت عشرات الأشخاص يذرفون الدموع ونعوشا مغطاة بالأعلام الفنزويلية، وخطابات تشيد بـ "شجاعة وبسالة وشرف وولاء" الجنود القتلى.

كانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية قد كشفت في وقت سابق، أن الرئيس الفنزويلي وزوجته سيليا فلوريس أصيبا أثناء محاولتهما الفرار من القوات الأمريكية خلال عملية اعتقالهما في كراكاس.

وقالت الشبكة، إن مسؤولين في إدارة ترامب أبلغوا المشرعين أن مادورو وزوجته أصيبا في رأسيهما أثناء محاولتهما الفرار من القوات الأمريكية.

ووفقا لمصادر مطلعة على الإحاطة الإعلامية التي قدمتها شبكة CNN، فقد أصيب مادورو وسيليا فلوريس بجروح بعد ارتطام رأسيهما أثناء فرارهما من القوات الأمريكية التي كانت تحاول اعتقالهما.

ووصف مسؤولون في الإدارة، قدموا إحاطة للمشرعين يوم الاثنين، إصابة فلوريس في رأسها بأنها طفيفة.

وأفاد المسؤولون، بحسب المصادر، أن الرئيس الفنزويلي وزوجته ركضا وحاولا الاختباء خلف باب فولاذي ثقيل داخل مجمعهما السكني، إلا أن إطار الباب كان منخفضًا، ما أدى إلى ارتطام رأسيهما أثناء محاولتهما الهرب.

وأضافت المصادر، أن عناصر من قوات دلتا فورس ألقوا القبض عليهما وقدموا لهما الإسعافات الأولية بعد إخراجهما من المجمع، وفقا لسكاي نيوز.

مادورو وزوجته الرئيس الفنزويلي فنزويلا وزير الداخلية الفنزويلي ضحايا فنزويلا اعتقال الرئيس الفنزويلي زوجة الرئيس الفنزويلي إصابة الرئيس الفنزويلي

