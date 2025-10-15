إعلان

الجيش الإسرائيلي: الجثة الرابعة التي استلمناها من حماس لا تتطابق مع أي أسير

كتب : مصراوي

12:40 م 15/10/2025

أعلن الجيش الإسرائيلي أن فحوص المعهد الوطني للطب الشرعي أكدت أن الجثة الرابعة التي سلمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تتطابق مع أي أسير إسرائيلي، بعد التحقق من هوية 3 جثث لمحتجزين إسرائيليين.

وطالب الجيش حركة حماس ببذل كل الجهود اللازمة لإعادة جثث الأسرى الإسرائيليين.

ووفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء، فإنه تم التعرف على الجثث الثلاث الأخرى التي أعادتها حماس وهي تمير نمرودي وإيتان ليفي وأورييل باروخ.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الثلاثاء أن الصليب الأحمر سلم إليه أربعة توابيت تحتوي على رفات أسرى متوفين، ووفقًا للصحيفة ذاتها، ونقلا عن دبلوماسي ومصدر مطلع، فإن حركة حماس أبلغت الوسطاء بنيتها تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين آخرين اليوم الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 12 جثمان.

