أمريكا تلغي تأشيرات 6 أجانب بسبب منشورات عن اغتيال الناشط تشارلي كيرك

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها ألغت تأشيرات 6 أجانب بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق باغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح كيرك وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس: "الولايات المتحدة غير ملزمة باستضافة أجانب يتمنون الموت للأمريكيين"، مؤكدة أن الأجانب الذين أُلغيت جنسياتهم يحملون جنسيات جنوب إفريقيا والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وألمانيا وباراجواي.

وقالت الوزارة، إن مواطنا أرجنتينيا اتهم كيرك في أحد المنشورات "بنشر خطاب عنصري ومعاد للأجانب وللنساء".

وأضافت الوزارة، أن أجنبيا آخر كتب منشورا باللغة الألمانية قال فيه: "عندما يموت الفاشيون، لا يشتكي الديمقراطيون"، مؤكدة أنها ستواصل تحديد هوية حاملي التأشيرات الذين تقول إنهم احتفلوا باغتيال كيرك خلال فعالية بجامعة يوتا الشهر الماضي.

وحذرت الولايات المتحدة في وقت سابق من أنها سوف تتخذ إجراءات ضد الأجانب الذين يشيدون بوفاة كيرك أو يبررونها أو يستهينون بها.

وقبل أسبوعين، قال مكتب التحقيقات الاتحادي، إنه قطع علاقاته مع رابطة مكافحة التشهير، وهي منظمة يهودية بارزة تتعقب معاداة السامية، بعد أن انتقد المحافظون المجموعة لإدراجها منظمة الناشط تشارلي كيرك في مسرد عن التطرف.

وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتيل، إن المكتب لن يتعاون مع واجهات سياسية تتنكر في هيئة رقابة، وفقا للغد.