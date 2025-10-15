

وكالات

أكد مساعد شؤون الاتصالات والإعلام في المكتب الرئاسي الإيراني، محمد مهدي طباطبائي، أن أصل الاتفاق النووي لم يكن خطأً، مشيرا إلى أن العقوبات سيئة، لكن تفعيل آلية الزناد يعني العودة إلى جميع الظروف التي كانت قائمة قبل الاتفاق النووي.

وأوضح طباطبائي، أن بلاده باتت اليوم في وضعٍ أفضل من السابق في المجال النووي، مضيفاً أن الاتفاق النووي أتاح لإيران وقف العقوبات لمدة 10 سنوات، وأن القلق الحالي يتمثل في احتمال تفعيل آلية الزناد التي تعني عودة العقوبات.

وفي حديثٍ آخر مع القناة ذاتها، قال طباطبائي، إن الأمريكيين تصرفوا بطريقةٍ أخلّت بنظام العلاقات الدولية، مشيرا إلى أن هناك فرصاً للحوار لم تُستغل في الوقت المناسب.

وأضاف أن لو كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن موجودة آنذاك، لما وقعت حرب الأيام الاثني عشر، مؤكدا أن أمريكا بايدن تختلف عن أمريكا ترامب، وأن الإشكال في الاتفاق النووي كان غياب الضمان.

يشار إلى أن الدول الغربية وإسرائيل تشتبه في سعي إيران إلى حيازة سلاح نووي، الأمر الذي تنفيه طهران مؤكدة حقها في الطاقة النووية لأغراض سلمية.

وعام 2015 وبعد مفاوضات استمرت أعواما، توصلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين إلى اتفاق مع طهران ينص على تأطير أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها، وفقا للعربية.