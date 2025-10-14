ترامب: لست سعيدا مع إسبانيا ولذلك قد نفرض عقوبات عليها

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير راضٍ عن إسبانيا بشأن مستوى إنفاقها العسكري في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكداً أن مدريد البلد الوحيد الذي رفض رفع إنفاقه العسكري وأنه يجب معاقبتهم على ذلك.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرجنتيني في البيت الأبيض، أنه قد يفرض تعريفات جمركية على إسبانيا نتيجة رفضها زيادة نسبة الإنفاق الدفاعي المتفق عليها داخل الحلف.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا إلى أن ينظر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إمكانية طرد إسبانيا من عضويته بسبب تأخرها في تنفيذ الزيادة المطلوبة في الإنفاق العسكري بموجب الالتزامات الجديدة داخل الحلف.

حيث حث ترامب القادة الأوروبيين على ممارسة ضغوط على مدريد لمعرفة أسباب التأخير، وقال: "ابدأوا بالتحدث إلى إسبانيا، تواصلوا معهم واعرفوا سبب التأخر، ليس لديهم أي عذر، وربما يجب أن تطردوهم من الناتو بصراحة".

وكان حلف شمال الأطلسي قد اتفق في يونيو على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مطلب أصرّ عليه ترامب الذي يدعو منذ سنوات إلى أن تتحمل الدول الأوروبية جزءًا أكبر من أعباء دفاعها.