بريطانيا: تقديرات بأن إعادة إعمار غزة تحتاج 52 مليار دولار

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، الثلاثاء، إن المملكة المتحدة سعيدة للغاية بالتوصل لاتفاق إطلاق النار في غزة وملتزمة بالمشاركة في المرحلة الثانية لمسار السلام.

وأوضح فالكونر في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الحكومة البريطانية تنسق مع مصر والسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بجهود إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن 92 بالمئة من القطاع مدمر بالكامل ما يتطلب تضافر الجهود الدولية لإعادة إعماره.

ولفت فالكونر، إلى أن التقديرات الأولية تؤكد الحاجة إلى 52 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، موضحا أنه وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتم تشكيل مجلس للسلام وستشارك فيه بريطانيا.

وأشار فالكونر، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ربما يُعين من قبل الحكومة الأمريكية في مجلس السلام وليس من قبل الحكومة البريطانية، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي دور مستقبلي لحماس في غزة.

ونوّه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إلى أن المملكة المتحدة اعترفت بالدولة الفلسطينية وتعمل على دعم مسار حل الدولتين، مشددا على أن التوسع الاستيطاني في الضفة غير قانوني وغير مقبول.

وأضاف فالكونر: "متفائلون بشأن نجاح خطة ترامب في وقف الحرب على غزة".