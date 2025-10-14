بعد عزل الرئيس.. الجيش في مدغشقر يعلن توليه السلطة

أعلن عقيد بالجيش في مدغشقر ،أن الجيش تولى مسؤولية البلاد.

فيما أعلنت وحدة النخبة في جيش مدغشقر توليها السلطة بعد عزل الجمعية الوطنية لرئيس البلاد.

وفي وقتٍ سابق، قال رئيس مدغشقر أندري راجولينا، الذي يواجه أزمة كبرى، إنه يختبئ في "مكان آمن" بعد محاولة اغتياله، وذلك عقب أسابيع من الاحتجاجات التي تطالبه بالاستقالة.

وفي بث مباشر على فيسبوك، زعم راجولينا، البالغ من العمر 51 عامًا: "مجموعة من العسكريين والسياسيين خططوا لاغتيالي".

لم يكشف رئيس مدغشقر عن مكانه، لكن تقارير غير مؤكدة أشارت في وقت سابق إلى أنه فر من البلاد على متن طائرة عسكرية فرنسية.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من الاحتجاجات الوطنية التي قادها في الأساس شباب يطالبون بإزاحته عن السلطة.

محاولات راجولينا الفاشلة لتهدئة المحتجين الشباب – الذين أطلقوا على أنفسهم اسم "جيل زد مادا" – دفعته إلى إقالة حكومته بالكامل وتقديم تنازلات أخرى دون جدوى.

ولم يُر رئيس مدغشقر منذ يوم الأربعاء الماضي، وأفاد مكتب الرئيس في نهاية الأسبوع أن هناك محاولة جارية لإزاحته من الحكم.

وقد تم تأجيل خطابه إلى الأمة عدة مرات يوم الإثنين وسط حالة الفوضى، بينما هدد جنود بالسيطرة على مقر التلفزيون الرسمي في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

وفي نهاية المطاف، قال في بث فيسبوك: "منذ 25 سبتمبر، كانت هناك محاولات لاغتيالي ومحاولات انقلاب. مجموعة من العسكريين والسياسيين خططوا لاغتيالي.واضطررت للعثور على مكان آمن لحماية حياتي".

وأضاف: "هناك طريقة واحدة فقط لحل هذه القضايا؛ وهي احترام الدستور الساري في البلاد".

وفي العاصمة أنتاناناريفو، احتشد متظاهرون وشباب في ساحة البلدية يوم الاثنين، يرفعون لافتات ويهتفون مطالبين بعدالة أكبر للمواطنين.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قامت وحدة الجيش القوية "كابسَات" (CAPSAT) – التي ساعدت راجولينا في الوصول إلى السلطة عام 2009 – بإضعاف موقفه عبر إعلان نفسها القيادة العليا لجميع القوات المسلحة، كما انضم بعض ضباطها إلى المتظاهرين في شوارع العاصمة.