كييف تعلن إسقاط 69 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 69 من أصل 96 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق ووسط البلاد خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 96 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق ميلروفو، وبريانسك، وأوريول، وكورسك، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 0830 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 69 طائرة مسيرة معادية فوق شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 40 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود خلال الليل.

وقال البيان " خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 40 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم تدمير "17 طائرة مسيرة فوق منطقة بيلجورود، و12 فوق منطقة فورونيج، وثلاث فوق كل من منطقة نيجني نوفجورود والبحر الأسود، وطائرتين مسيرتين فوق كل من منطقة تامبوف وجمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة كورسك".