فنزويلا تغلق سفارتها في النرويج بعد فوز زعيمة المعارضة بجائزة نوبل

أعلنت فنزويلا يوم الإثنين أنها ستغلق سفارتها في أوسلو، بعد أيام من منح زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو جائزة نوبل للسلام.

وفي بيان رسمي، لم تعلق الحكومة الفنزويلية على فوز ماتشادو بالجائزة، قائلة إن الإغلاق يأتي في إطار إعادة هيكلة لخدمة فنزويلا الدبلوماسية.

وأكدت وزارة الخارجية النرويجية، أن كاراكاس أغلقت سفارتها في أوسلو دون تقديم سبب.

وقد منحت لجنة نوبل في أوسلو الجائزة يوم الجمعة لماتشادو، تقديرًا لما وصفته اللجنة بأنه “عملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا”، بينما وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الفائزة البالغة من العمر 58 عامًا بأنها "ساحرة شيطانية".

وقالت وزارة الخارجية النرويجية إن القرار "مؤسف".

وأضافت متحدثة باسم الوزارة: "على الرغم من خلافاتنا في العديد من القضايا، فإن النرويج ترغب في إبقاء الحوار مفتوحًا مع فنزويلا وستواصل العمل في هذا الاتجاه".

كما أوضحت أن جائزة نوبل "مستقلة عن الحكومة النرويجية".

كانت ماتشادو لسنوات طويلة تقود حملة ضد مادورو، وقد أُجبرت على العيش في الاختفاء خلال معظم العام الماضي.

وفي سياق تكريمها، وصف رئيس لجنة نوبل يورجن فاتنه فريدنِس ماتشادو بأنها "شخصية محورية وموحدة في معارضة سياسية كانت في السابق منقسمة بشدة... في دولة استبدادية قمعية تعاني حاليًا من أزمة إنسانية واقتصادية".

وكانت آخر مرة تتعرض فيها النرويج لضربة دبلوماسية بسبب جائزة نوبل للسلام عام 2010، عندما مُنحت الجائزة للمعارض الصيني ليو شياوبو. فقد علّقت بكين حينها العلاقات التجارية وغيرها من العلاقات مع أوسلو، ولم تُطبّع العلاقات إلا بعد ست سنوات.