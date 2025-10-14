إعلان

"معًا من أجل السلام".. ماكرون ينشر فيديو يستعرض فيه مشاركته بقمة شرم الشيخ

كتب : مصراوي

11:47 ص 14/10/2025

إيمانويل ماكرون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مقطع فيديو يستعرض فيه مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام، القمة التي عقدت من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونشر ماكرون، عبر حسابه في موقع "فيس بوك" فيديو له على هامش القمة ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى عدد من زعماء العالم الذين حضروا القمة، صحبه بتعليق: "معا من أجل السلام".

وسبق وهنأ الرئيس إيمانويل ماكرون، مصر، على التقدم الحقيقي والخطوة الحاسمة عقب توقيع اتفاق بشأن غزة، كما دعا إلى إعطاء السلطة الفلسطينية مكانتها لأن فرصة حل الدولتين يجب الحفاظ عليها في قطاع غزة.

وأكد ضرورة حشد التمويل لإعادة إعمار المنطقة، وزيادة الحمل في الأيام المقبلة، مع إرسال عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات يوميا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيمانويل ماكرون قمة شرم الشيخ إنهاء الحرب الإسرائيلية قطاع غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل أعلى مستوى في تاريخه ببداية التعاملات