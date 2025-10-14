نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مقطع فيديو يستعرض فيه مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام، القمة التي عقدت من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونشر ماكرون، عبر حسابه في موقع "فيس بوك" فيديو له على هامش القمة ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى عدد من زعماء العالم الذين حضروا القمة، صحبه بتعليق: "معا من أجل السلام".

وسبق وهنأ الرئيس إيمانويل ماكرون، مصر، على التقدم الحقيقي والخطوة الحاسمة عقب توقيع اتفاق بشأن غزة، كما دعا إلى إعطاء السلطة الفلسطينية مكانتها لأن فرصة حل الدولتين يجب الحفاظ عليها في قطاع غزة.

وأكد ضرورة حشد التمويل لإعادة إعمار المنطقة، وزيادة الحمل في الأيام المقبلة، مع إرسال عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات يوميا.