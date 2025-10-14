تفاصيل بدء فرض الصين رسوم موانئ على السفن الأمريكية



وكالات

ذكرت قناة "سي.سي.تي.في" الصينية الرسمية، أن الصين بدأت رسميا اليوم الثلاثاء تحصيل رسوم موانئ على السفن التي تملكها أو تشغلها جهات أمريكية أو تلك التي بُنيت في الولايات المتحدة أو التي ترفع العلم الأمريكي، لكنها قالت إن السفن التي بنتها الصين ستُعفى من الرسوم.

وذكرت القناة، أن قائمة الإعفاءات تشمل أيضا السفن الفارغة التي تدخل أحواض بناء السفن الصينية لإصلاحها.

وأعلنت وزارة النقل الصينية الأسبوع الماضي، أن رسوم الموانئ الجديدة تأتي في إطار الإجراءات المضادة لرسوم الموانئ التي ستفرضها الولايات المتحدة على السفن المرتبطة بالصين اعتبارا من اليوم أيضا.

وفي أعقاب هذا الإعلان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 100% اعتبارا من أول نوفمبر وسيفرض ضوابط على تصدير البرمجيات الهامة ردا على الصين بعد زيادة القيود المفروضة على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة.

وذكرت القناة، أن رسوم الموانئ الخاصة سيبدأ تحصيلها عند أول ميناء دخول للرحلة الواحدة أو لأول 5 رحلات خلال العام، مشيرة إلى أن دورة الفوترة السنوية ستبدأ في 17 أبريل.

وأكدت أن عدم دفع الرسوم سيؤدي إلى توقف إجراءات الاستيراد والتصدير للسفينة.