ترامب: أنوي التقاء زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه ينوي التقاء زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري.

وردا على سؤال عما إذا كان سيستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة، قال ترامب للصحفيين: "أعتقد ذلك".

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد نقلت عن مصادر أن ترامب يعتزم استقبال زيلينسكي في واشنطن في 17 أكتوبر، فيما أعرب زيلينسكي لاحقا عن أمله في لقاء ترامب في واشنطن يوم الجمعة ليتوسل إليه مرة أخرى للحصول على أسلحة بعيدة المدى.