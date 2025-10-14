الصحة العالمية: فعالية المضادات الحيوية تتراجع بنسبة 40% في العالم



كشف تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية، عن أن عام 2023 شهد إصابة شخص 1 من كل 6 أشخاص بعدوى بكتيرية مقاومة لمضادات الحيوية.

حذر التقرير من ارتفاع مقاومة البكتيريا لمضادات الحيوية بنسبة تزيد على 40% لمجموعات من البكتيريا والمضادات الخاضعة للرصد بين عامي 2018 و2023، بمتوسط زيادة سنوية تتراوح بين 5% و15%.

أشارت البيانات الواردة من أكثر من 100 دولة إلى أن زيادة مقاومة الأمراض لمضادات الحيوية الأساسية تشكل تهديدا متعاظما للصحة العالمية.

وسجل التقرير، الذي يصدر عام 2025، لأول مرة تقديرات لمقاومة 22 مضادا للحيوية تستخدم لعلاج التهابات المسالك البولية والجهاز الهضمي ومجرى الدم والسيلان، وركز على 8 أنواع بكتيريا شائعة تسبب هذه الالتهابات.

أظهرت التقديرات، أن أعلى معدلات مقاومة لمضادات الحيوية موجودة في إقليمي جنوب شرق آسيا وشرق المتوسط، حيث تم الإبلاغ عن مقاومة مضاد واحد للحيوية من كل ثلاثة التهابات.

بينما في الإقليم الإفريقي، تم الإبلاغ عن مقاومة مضاد واحد من كل خمسة التهابات. وتتفشى المقاومة بشكل أكبر في المناطق التي تفتقر النظم الصحية فيها لقدرات التشخيص والعلاج.

وأكد التقرير على الخطورة المتزايدة للبكتيريا السالبة الجرام المقاومة للأدوية، مثل الإشريكية القولونية والكلبسيلة الرئوية، التي تسبب التهابات مجرى الدم الخطيرة.

أظهرت البيانات أن أكثر من 40% من بكتيريا الإشريكية القولونية و55% من الكلبسيلة الرئوية تقاوم الجيل الثالث من السيفالوسبورينات الخيار العلاجي الأول، وتزيد هذه النسبة عن 70% في الإقليم الأفريقي.

وأشار التقرير إلى أن مضادات للحيوية أساسية ومنقذة للأرواح، مثل الكاربابينيم والفلوروكينولونات، في طريقها لفقدان فعاليتها ضد بكتيريا شائعة.

وأصبحت مقاومة الكاربابينيم، التي كانت نادرة، أكثر تواتراً، مما يحد من خيارات العلاج ويجبر المرضى على استخدام مضادات أخيرة باهظة الثمن وصعبة المنال.

وعلى الرغم من زيادة مشاركة البلدان في النظام العالمي لترصد مقاومة المضادات من 25 بلدا في 2016 إلى 104 بلدان في 2023، فإن حوالي نصف البلدان لا تزود النظام ببيانات، وكثير منها يفتقر إلى النظم اللازمة لتوليد بيانات موثوقة.

ودعا الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، إلى استخدام مضادات الحيوية بمسؤولية، وضمان إتاحة الأدوية والتشخيص واللقاحات للجميع.

وشدد على أن المستقبل مرهون بتعزيز نظم الوقاية والتشخيص والعلاج والابتكار في مضادات الحيوية والاختبارات.

وحث التقرير البلدان على الالتزام بتعزيز نظمها المختبرية، وتوليد بيانات ترصّد موثوق بها، وتزويد النظام العالمي ببيانات عالية الجودة عن مقاومة واستعمال المضادات بحلول عام 2030.

كما دعا إلى توسيع نطاق التدخلات المنسقة لمكافحة مقاومة المضادات عبر جميع مستويات الرعاية الصحية، وفقا لروسيا اليوم.