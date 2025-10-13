ترامب: سكان غزة سيبقون في القطاع وهناك فرصة عظيمة لتحسين أوضاعهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن سكان قطاع غزة سيبقون في أماكنهم معربًا عن أمله في أن يتمكنوا من بناء مستقبل أفضل داخل القطاع.

وأضاف ترامب خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اليوم الإثنين: "أن غزة كانت جحيمًا حتى قبل الحرب لكن هناك الآن فرصة عظيمة لتحسين الأوضاع"، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحركًا دوليًا واسعًا لدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الدول الأغنى في العالم التي يقودها قادة عظماء أبدت اهتماما جديا بالمساهمة في تحسين الظروف وإعادة إعمار غزة.

وكان قّع الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام، كما وقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشارك قادة وزعماء دول العالم في قمة "شرم الشيخ للسلام"، حيث أعلنت الرئاسة المصرية في وقت سابق، قائمة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام، موضحة أن الذين أكدوا حضورهم على مستويات مختلفة: ملوك، رؤساء، ونواب رؤساء، رؤساء وزراء، ووزراء، وهم:

"رئيس الولايات المتحدة الأمريكية/ ملك الأردن/ أمير قطر/ أمير الكويت/ ملك البحرين/ رئيس فلسطين/ رئيس تركيا/ رئيس إندونيسيا/ رئيس أذربيجان/ رئيس فرنسا/ رئيس قبرص/ المستشار الألماني/ رئيس وزراء المملكة المتحدة/ رئيسة وزراء إيطاليا/ رئيس وزراء إسبانيا/ رئيس وزراء اليونان/ رئيس وزراء أرمينيا/ رئيس وزراء المجر/ رئيس وزراء باكستان/ رئيس وزراء كندا/ رئيس وزراء النرويج/ رئيس وزراء العراق/ نائب رئيس دولة الإمارات/ وزير خارجية سلطنة عمان/ سكرتير عام الأمم المتحدة/ أمين عام جامعة الدول العربية/ رئيس المجلس الأوروبي/ وزير الدولة للشئون الخارجية للهند/ سفير اليابان بالقاهرة".