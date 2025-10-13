ماكرون: سنعمل على نشر قوة أممية في غزة وتدريب قوات أمن فلسطينية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستعمل على نشر قوة أممية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن فرنسا ستساهم في تدريب قوات أمن فلسطينية لتولي مهام حفظ الأمن الداخلي في القطاع.

وأضاف ماكرون في تصريحات للصحفيين بمطار شرم الشيخ قبيل مغادرته، أن اليوم يُعد تاريخيًا، لكنه شدد على أن هناك مراحل مقبلة تتطلب التعامل بحذر ومسؤولية، مؤكدًا أن شخصًا واحدًا فقط كان قادرًا على وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصف ماكرون زيارة ترامب إلى الكنيست بأنها كانت خطوة بالغة الأهمية في مسار تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاق.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الخطة الأمريكية تنص على نشر قوة أممية قوامها 500 عنصر داخل غزة، لكنه لفت إلى أن الاحتياجات الميدانية قد تفرض رفع العدد إلى ألف عنصر.

كما أكد أن قطاع غزة يحتاج إلى نحو ألف شاحنة مساعدات يوميًا، بينما لا يتلقى حاليًا سوى نحو 500 شاحنة فقط، داعيًا المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم الإنساني بشكل عاجل.

وشارك الرئيس الفرنسي اليوم في قمة شرم الشيخ للسلام لحضور توقيع اتفاق السلام بشأن إنهاء حرب غزة، وذلك ضمن مشاركة أكثر من 20 قائد من دول العالم، وبرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي.