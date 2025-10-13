إعلان

"هم لا يمزحون".. ترامب يشيد بجهود مصر في مكافحة الجريمة

كتب : مصراوي

07:01 م 13/10/2025

السيسي يستقبل ترامب في شرم الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسياسات مصر الصارمة في مكافحة الجريمة، قائلا "إنها فترة مذهلة أعتقد أن لا أحد شهد مثلها من قبل هم لا يمزحون".

وأكد ترامب خلال لقائه الرئيس السيسي في لقاء ثنائي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام اليوم الإثنين، أن مصر لديها نسبة جريمة منخفضة جدًا، بسبب عدم تعاملهم مع الأمور باستهتار، كما نفعل نحن في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: "لقد حققنا أمورًا عظيمة كما تعلمون، في إسرائيل، والآن نحن في بلد يقوده صديقي زعيم قوي جدًا".

وتابع: "لقد قام بعمل رائع في توحيد هذا البلد، والولايات المتحدة تقف إلى جانبه بالكامل إنه لشرف أن أكون معكم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب قطاع غزة قمة شرم الشيخ مصر السيسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| المتحدث العسكري يكشف تفاصيل الانفجارات التي شعر بها سكان الهايكستب
ترامب من شرم الشيخ: الرئيس السيسي زعيم قوي وتجمعنا صداقة قوية