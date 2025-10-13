"هم لا يمزحون".. ترامب يشيد بجهود مصر في مكافحة الجريمة

وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسياسات مصر الصارمة في مكافحة الجريمة، قائلا "إنها فترة مذهلة أعتقد أن لا أحد شهد مثلها من قبل هم لا يمزحون".

وأكد ترامب خلال لقائه الرئيس السيسي في لقاء ثنائي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام اليوم الإثنين، أن مصر لديها نسبة جريمة منخفضة جدًا، بسبب عدم تعاملهم مع الأمور باستهتار، كما نفعل نحن في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: "لقد حققنا أمورًا عظيمة كما تعلمون، في إسرائيل، والآن نحن في بلد يقوده صديقي زعيم قوي جدًا".

وتابع: "لقد قام بعمل رائع في توحيد هذا البلد، والولايات المتحدة تقف إلى جانبه بالكامل إنه لشرف أن أكون معكم".